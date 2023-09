Gegen Mbappe und den Kunstrasen Dortmund und Leipzig mit kniffligem Königsklassen-Start

„Wenn diese drei in der Offensive spielen, ist das schon eine unfassbare Qualität“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Ruhr Nachrichten vor dem Auswärtsspiel am Dienstag (21 Uhr/Prime Video): „PSG ist vermutlich der stärkste Gegner in unserer Gruppe.“ Allerdings müsse sich die Borussia „selbstverständlich nicht verstecken, auch in Paris nicht“.