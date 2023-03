Champions League Dieses Hammerlos hat der FC Bayern München gezogen

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Manchester City als „stärksten Gegner“ bezeichnet, den der FC Bayern München im ziehen konnte. „Das ist wieder ein kleines Finale für uns“, sagte Salihamidzic am Freitag in München nach der Auslosung am UEFA-Sitz in der Schweiz: „Das ist die Paarung, die in diesem Viertelfinale die beste ist.“ Salihamidzic äußerte großen Respekt, aber keine Furcht vor dem englischen Fußball-Meister. Der ehemalige Dortmunder Haaland erzielte dabei allein fünf Tore. „Das ist ein guter Stürmer, einer der besten der Welt“, kommentierte Salihamidzic.