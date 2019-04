Viertelfinale : Diese Deutschen sind noch in der Champions League dabei

Diese Deutschen sind noch in der Champions League dabei

Düsseldorf Deutsche Teams sind in der Champions League nicht mehr dabei, wohl aber deutsche Akteure. Das sind die Verbliebenen und ihre Aufgaben.

Jürgen Klopp

Der deutsche Trainer trifft mit dem FC Liverpool am Dienstagabend (21 Uhr) auf den portugiesischen Spitzenverein FC Porto. Ein leichtes Los, meinen viele. Ein unangenehmes Los, wie Jürgen Klopp findet. „Leute mit Ahnung von Fußball wollten Porto nicht", sagte der 51-Jährige angesprochen auf das Los. Von seiner Mannschaft erwarte er die richtige mentale Einstellung in dem Spiel. „Wir müssen genau die richtige Menge Respekt zeigen, aber auch kein bisschen mehr. Weil wir stark sein müssen, klar, direkt, kreativ. Das kann ein etwas wildes Spiel werden."

Ilkay Gündogan und Leroy Sané

Das deutsche Duo in Diensten von Manchester City bekommt es mit Ligarivale Tottenham zu tun. Damit ist dieses Viertelfinale das Spiel zwischen dem Tabellenzweiten (City) und dem Tabellenvierten der Premier League. Sind die Rollen also klar verteilt? X-Faktor für Tottenham könnte die neue Arena sein: Das Team aus Nord-London ist nach einem zweijährigen Gastspiel im Wembley-Stadion zurück an die White-Hart-Lane gezogen, wo ein Stadion der Superlative entstanden ist. Das Umfeld der Spurs ist euphorisch.