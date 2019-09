Spieler: Toni Kroos



Verein: Real Madrid (3x)



Saison: 2015/16



Finale: 1:1 n. V. (1:1, 1:0), 5:3 i. E. gegen Atletico Madrid in Mailand



Saison: 2016/17



Finale: 4:1 gegen Juventus Turin in Cardiff



Saison: 2017/18



Finale: 3:1 gegen LIverpool in Kiew