Novum in der Champions League : Erstmals nur deutsche und französische Teams im Halbfinale

Lissabon Dank des Erfolgs von Olympique Lyon im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City sind im Halbfinale der Königsklasse zum ersten Mal ausschließlich Mannschaften aus der Bundesliga und der Ligue 1 vertreten.

Beim Finalturnier in Lissabon trifft am Dienstag zunächst RB Leipzig auf Paris St. Germain, einen Tag später kämpfen München und Olympique Lyon um den Finaleinzug. Möglicherweise hat auch die längere Pause vor dem Turnier den Ausschlag für diese Konstellation gegeben: Während in England, Spanien und Italien bis vor Kurzem noch die Meisterschaft zu Ende gespielt wurde, hatten die Bundesligisten seit Ende Juni Pause. In Frankreich war die Saison wegen der Coronakrise sogar bereits Ende April abgebrochen worden.