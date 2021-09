Königsklasse kurios : Ronaldo trifft erst Ordner, dann ins Tor – und verliert mit ManUnited in Bern

Ronaldo trifft erst Ordner, dann ins Tor – und verliert mit ManUnited in Bern

Bern Cristiano Ronaldo hat es wieder getan: Auch bei seinem Comeback für Manchester United in der Champions League trifft er auf Anhieb. Vor dem Anpfiff allerdings verfehlt er das Tor, schießt stattdessen einen Ordner ab. Doch der Superstar eilt sogleich zu Hilfe, wie ein Video zeigt.

Doch zurück zum Fehlschuss, der dann doch in einen Treffer mündete: Wie mehrere Videos bei Social Media zeigen, eilt der 36-Jährige sofort zum Spielfeldrand. Mit besorgtem Blick steigt er über die Bande und geht zu dem Ordner, drt bereits von anderen Stewards betreut wird. Die Fans auf der Tribüne sehen Ronaldo auf sich zukommen, schreien seinen Namen. Doch die Aufmerksamkeit des Fußball-Superstars gilt alleine dem Mann am Boden. Mit entschuldigenden Gesten spricht er ruhig auf sie ein, vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist. Der Streamingdienst Dazn beschreibt ein Video der Aktion mit: „Ehrenaktion: Cristiano trifft Ordnerin und kümmert sich dann selbst.“