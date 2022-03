Titelverteidiger steht im Viertelfinale : Chelsea trotzt Abramowitsch-Wirbel

Lille Titelverteidiger FC Chelsea ist ungeachtet der massiven Probleme durch die harten Sanktionen gegen den russischen Klubbesitzer Roman Abramowitsch in das Viertelfinale der Champions League eingezogen. Die Engländer gewannen auch das Rückspiel gegen den OSC Lille.

Titelverteidiger FC Chelsea hat trotz des Wirbels um Klubeigentümer Roman Abramowitsch souverän das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel setzte sich beim französischen Vertreter OSC Lille routiniert mit 2:1 (1:1) durch. Die Paarungen in der Runde der letzten Acht werden am Freitag (12.00 Uhr/DAZN) ausgelost.

Der frühere Dortmunder Christian Pulisic (45.+3) beruhigte die Gemüter aus Sicht der Londoner, die das Hinspiel an der Stamford Bridge 2:0 gewonnen hatten. Cesar Azpilicueta (71.) machte alles klar. Der türkische Nationalstürmer Burak Yilmaz (38./Handelfmeter) hatte Lille zunächst in Führung gebracht. Die Nordfranzosen verpassten auch bei der siebten Königsklassen-Teilnahme das Viertelfinale.

Die Schlagzeilen um den Oligarchen Abramowitsch, der wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit harten Sanktionen belegt wurde, und den ungewohnten Sparzwang versuchte Tuchel im Vorfeld mit Humor zu nehmen: "Wenn ich einen Siebensitzer fahren muss, dann werde ich das tun." Im Hintergrund formieren sich derweil bereits Konsortien für die milliardenschwere Übernahme der Blues.

Die drei deutschen Nationalspieler agierten bei Chelsea wieder in mittlerweile gewohnten Rollen: Kai Havertz als Spitze, Antonio Rüdiger in der Dreier-Abwehrkette, Timo Werner auf der Reservebank.

Nach dem Seitenwechsel warf Lille alles nach vorn und kam zu guten Chancen, so traf Xeka den Pfosten (63.). Das Tor machte aber Chelsea durch Dauerbrenner Azpilicueta, der nach Flanke von Mason Mount mit dem Knie vollstreckte.

Juventus Turin dagegen ist raus. Die Italiener unterlagen dem FC Villarreal im heimischen Stadion mit 0:3 (0:0), im Hinspiel hatten sich beide Teams noch 1:1 getrennt. Diesmal erzielten Gerard Moreno (78.) per Foulelfmeter, Pau Torres (85.) sowie Arnaut Danjuma (90.+2) ebenfalls per Foulelfmeter die Tore für die Spanier, die nun wie Chelsea im Viertelfinale stehen. Die Auslosung der Partien findet an diesem Freitag statt.