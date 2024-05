„Wir wollen nächste Woche gelobt werden“ BVB nach Sieg gegen PSG zwischen Euphorie und Demut

Ein Unentschieden würde dem BVB in der kommenden Woche reichen. Doch auf diese taktischen Spielchen will sich Terzic nicht einlassen. „Wir haben in Newcastle gewonnen, wir haben in Mailand gewonnen. Wir wollen auch nächste Woche auswärts gewinnen“, sagte Terzic, der von zu viel Lob noch nichts hören wollte: „Wir wollen nächste Woche gelobt werden.“