Viele Neuzugänge im Winter Warum der BVB Schwierigkeiten mit der Vorbereitung auf Chelsea hat

Die aberwitzige Einkaufstour der „Geldschleuder“ FC Chelsea gibt auch Borussia Dortmund Rätsel auf. Die hausinterne Abteilung Gegner-Analyse, so erzählte es Trainer Edin Terzic, kann nach dem Irrsinn des Transfer-Winters höchstens erahnen, was die BVB-Mannschaft im Achtelfinalhinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) erwartet: „Wir wissen es nicht genau.“