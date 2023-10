Mutmacher zur rechten Zeit BVB dank Nmecha zurück im Rennen ums Champions-League-Achtelfinale

Fußballlehrer Edin Terzic schien wie von schweren Lasten befreit. Mit dem 1:0 (1:0) bei Newcastle United setzte sein zuvor in der Champions League noch siegloses Dortmunder Team in der schweren Gruppe F ein erstes Ausrufezeichen. „Wir haben uns heute zurückgemeldet. Es ist jetzt Halbzeit. Und wenn wir so weiter spielen, wird es bis zum Ende spannend“, kommentierte der 40 Jahre alte Coach bei Dazn mit Blick auf die Tabellenkonstellation und die weiteren drei noch ausstehenden Gruppenspiele.