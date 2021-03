Spielverlegungen wegen Corona : „Entbehrt jeglicher Logik“ - Löw kritisiert Reise-Wirrwarr

Bundestrainer Joachim Löw hat die Verlegungen von Europacupspielen ins Ausland kritisiert. Ein ähnliches Vorgehen für die Nationalmannschaft kommt für den 61-Jährigen und den DFB nicht in Frage .

Am Beispiel des jüngsten Champions-League-Duells zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool veranschaulichte Löw im Interview mit RTL/ntv: "In Leipzig war eine Inzidenz von 50, in Liverpool vielleicht 100, und dann geht man in ein anderes Land nach Budapest, da waren es 400, das entbehrt jeglicher Logik."