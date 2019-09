0:0 gegen Barcelona : Dortmund spielt top, aber torlos

Foto: AP/Martin Meissner 33 Bilder Borussia Dortmund - FC Barcelona: Bilder des Spiels.

Dortmund Borussia Dortmund ist mit einem torlosen Remis in die neue Champions-League-Saison gestartet. Gegen den FC Barcelona spielte der BVB zwar groß auf, die Chancenverwertung ließ aber zu Wünschen übrig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post.

Spielt er, oder spielt er nicht? Eine andere Frage spielte rund um das ehemalige Westfalenstadion im Laufe des Dienstags keine Rolle. Die für manche ernüchternde, für andere erleichternde Antwort war: Nein, Lionel Messi spielte nicht – zumindest nicht von Beginn an. Und als der fünfmalige Weltfußballer des Jahres in der 59. Minute in die Partie kam, änderte sich das Spielgeschehen kaum. Borussia Dortmund hatte den FC Barcelona am Rande einer Niederlage. Doch das entscheidende fehlte: ein Tor. So blieb es beim 0:0 im Auftaktspiel der Champions-League-Runde.

Beim BVB haben die Verantwortlichen vor dieser Saison ihre Tonalität verändert. Sie haben in den akustischen Angriffsmodus geschaltet. In der Bundesliga wollen die Borussen nun auch offiziell hinterlegt dem Serienmeister aus München das Leben im Kampf um die Meisterschaft schwer machen. Und auch in der Königsklasse darf es gerne etwas mehr sein als in den beiden vergangenen Jahren, als bereits nach der Gruppenphase und im Achtelfinale Schluss war.

Foto: dpa/Marius Becker 10 Bilder Ter Stegen hält Elfmeter von Marco Reus.

Bei derlei Ambitionen kam es doch eigentlich sehr gelegen, dass nicht irgendein vermeintlich kleiner über die Qualifikation in die Champions League geschlichene Klub zum Auftaktspiel kam, sondern ein Name, der die Motivationsansprache für jeden Trainer stark verkürzt: der FC Barcelona.

Dementsprechend feurig begann der BVB auch. Dortmund setzte die Barca-Verteidigung aus einer 4-4-2-Grundordnung früh unter Druck, die Spanier brauchten ihre Zeit, um ins Spiel zu finden. Danach hatten beide Teams jeweils längere Ballbesitzphasen und kamen auch zu Torchancen. Neben einigen gefährlichen Flanken bei Standardsituationen hatte Barcelona in Person von Antoine Griezmann die größte Tormöglichkeit, doch der mehrmals überragend antizipierende Mats Hummels hatte seinen Fuß beim Abschluss des französischen Weltmeisters noch dazwischen.

Die Hausherren hatten ihre besten Szenen, wenn sie nach Ballgewinn ihre Geschwindigkeit auf den Platz brachten. In einer dieser Szenen scheiterte Marco Reus an Nationalmannschaftskollege Marc-André ter Stegen. Freigespielt wurde der Dortmunder Kapitän von Thorgan Hazard, der ein paar Minuten brauchte, um sich nach dreijähriger Abwesenheit wieder an Champions-League-Fußball zu gewöhnen.

Einer, der gar keine Anlaufzeit in irgendeinem Wettbewerb zu brauchen scheint, ist hingegen Ansu Fati. Der 16-Jährige feierte direkt bei erster Gelegenheit sein Startelf-Debüt für Barcelona in der Königsklasse. Und der proklamierte Nachfolger Messis spielte dann auch seinem Alter angemessen unbekümmert. Raphael Guerreiro und Achraf Hakimi hatten ihre liebe Mühe, den wendigen Dribbler in den Griff zu kriegen, bis er für Messi weichen musste.