Unentschieden gegen PSG Borussia Dortmund holt sich den Gruppensieg

„Es war ein wildes Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können. Leider hat es nicht zum Sieg gereicht, am Ende geht das Unentschieden aber in Ordnung“, sagte Marco Reus bei DAZN. Karim Adeyemi (51.) brachte die Gastgeber in der hochklassigen Partie in Führung und den Signal Iduna Park zum kochen. Warren Zaire-Emery (56.) gelang für die Gäste nur noch der Ausgleich. Dem französischen Meister um Superstar Kylian Mbappe reichte das Remis zum glücklichen Weiterkommen.