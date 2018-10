Champions-League-Bilanz der Bayern

1997/98



<

p>Nach zwei Jahren Abstinenz qualifiziert sich der FCB als Meister für die Champions League. Zum ersten Mal in der Geschichte nehmen mehrere deutsche Teams am Turnier teil. Darunter Leverkusen und der Titelverteidiger Borussia Dortmund. Zu Ungunsten der Bayern. Denn im Viertelfinale treffen sie auf die Borussia. Nach einem torlosen Unentschieden in München und einem 0:0 nach 90 Minuten in Dortmund trifft Stephane Chapuisat in der 109. Minute der Nachspielzeit die Bayern mitten ins Herz. Die Niederlage gegen den späteren deutschen Meister tut weh. Denn die Bayern scheiden nicht nur aus: ihre Vormachtstellung als bester Deutscher Verein ist in Gefahr.