Champions-League-Auslosung : Bayern im Viertelfinale gegen PSG, BVB trifft auf Manchester City

Nyon Titelverteidiger FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf Paris St. Germain. Borussia Dortmund bekommt es mit Manchester City zu tun. Das ergab die Auslosung in Nyon. Auch die möglichen Halbfinal-Paarungen stehen fest.

Titelverteidiger FC Bayern München bekommt es in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels mit Paris Saint-Germain zu tun, Borussia Dortmund trifft direkt auf Topfavorit Manchester City. Das ergab die Auslosung in Nyon. Das Team von Trainer Hansi Flick spielt in den beiden Partien am 6./7. April und 13./14. April zunächst in der Allianz Arena und dann das Rückspiel in Paris.