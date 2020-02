Wieder Gnabry-Show in London : Bayern stößt Tür zum Champions-League-Viertelfinale weit auf

London Bayern München hat sich im Achtelfinale der Champions League beim FC Chelsea souverän durchgesetzt und steht mit einem Bein in der Runde der letzten Acht.

Angeführt vom Superduo Serge Gnabry und Robert Lewandowski hat Bayern München die Stamford Bridge im Sturm erobert. Dank des genialen Zusammenspiels der beiden Offensivstars ist die Revanche für das verlorene "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea schon so gut wie gelungen. Der deutsche Rekordmeister siegte im Achtelfinal-Hinspiel in London verdient 3:0 (0:0) und geht mit einer glänzenden Ausgangslage ins Rückspiel am 18. März.

Nach einigen verpassten Möglichkeiten vor der Pause platzte bei den Bayern in der 51. und 54. Minute der Knoten. Gnabry traf zweimal nach einem Pass des eigentlichen Torjägers Lewandowski, der sich diesmal erst als herausragender Vorbereiter zeigte - und dann auf Pass von Alphonso Davies seine K.o.-Blockade in der Königsklasse mit dem Tor zum 3:0 (76.) löste.

Bayern riss schnell die geforderte Spielkontrolle an sich und hatte schon vor der Pause ein deutliches Plus an Ballbesitz, während Chelsea mit Zielspieler Olivier Giroud auf Konterfußball setzte. Bei den Münchnern agierte nicht zuletzt der umtriebige Thomas Müller auffällig und war zunächst fast an jeder gefährlichen Offensivaktion beteiligt.