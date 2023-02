Knapper Hinspiel-Sieg Bayern gewinnt dank Coman in Paris

Kingsley Coman saß nach seinem goldenen Treffer schon in der Kabine, als sich seine Kollegen nach ihrem geglückten Rendezvous am Valentinstag in der Kurve von den Fans feiern ließen. Wie schon im Finale der Königsklasse 2020 war der Franzose erneut der umjubelte Held beim FC Bayern gegen seinen Ex-Klub Paris St. Germain. Die Münchner dürfen dank des Treffers von Coman nach einem verdienten 1:0 (0:0) im Achtelfinal-Kracher der Champions League beim kriselnden PSG weiter vom heiß begehrten Henkelpott träumen.