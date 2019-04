Fußball-Königsklasse : Ter Stegen nimmt mit Barcelona Kurs aufs Halbfinale

Manchester Der deutsche Keeper Marc-Andre ter Stegen darf weiter auf seinen zweiten Titel in der Champions League hoffen. Mit seinem FC Barcelona gewann er im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester United.

Superstar Lionel Messi und Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen haben mit dem FC Barcelona Kurs auf das Halbfinale der Champions League genommen. In einem eher unspektakulären Viertelfinal-Hinspiel bei Englands Rekordmeister Manchester United setzten sich die Katalanen 1:0 (1:0) durch und gehen mit einer Ausgangsposition nach Wunsch ins entscheidende Duell am kommenden Dienstag.

Barcelona, zuletzt dreimal in Folge im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden, übte im Old Trafford sofort Druck auf United aus. Das Eigentor von Shaw nach einem Kopfball von Luis Suarez, erst nach Einschreiten des Videoassistenten zurecht anerkannt, spielte den Gästen in die Karten: Barcelona hatte die Partie zunächst sicher im Griff.