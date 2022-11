Hasan Salihamidzic (Sportvorstand Bayern München bei Sky): „Ich habe immer gesagt, wir nehmen es so wie es kommt. Ein Topspiel, gegen einen Topgegner. Das ist eine der besten Mannschaften der Welt mit absoluten Weltstars. Wir haben viele französische Nationalspieler, die kehren nach Hause. Ich freue mich. Für viele Fußballfans ist das ein Leckerbissen. Das ist genau das, was wir alle wollen. Schauen wir, was passiert.“