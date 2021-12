Schwere Fehler bei Ziehung : Champions-League-Auslosung muss wiederholt werden

Nyon Bei der Auslosung der Achtelfinal-Partien in der Champions League kam es am Montag gleich zu mehreren Pannen. Im Mittelpunkt stand Englands Rekordmeister Manchester United. Die Auslosung muss nun wiederholt werden.

In den sozialen Netzwerken begann schnell eine Diskussion, ob die Auslosung Bestand haben könne oder wiederholt werden müsse. Kurz darauf reagierte die Uefa dann und erklärte die Ziehung der Lose in der Königsklasse für ungültig. Damit sind alle Paarungen hinfällig. Der zweite Versuch startet um 15 Uhr. Die Achtelfinalspiele werden am 15./16. und 22./23. Februar (Hinspiele) sowie am 8./9. und 15./16. März (Rückspiele) ausgetragen. Die Münchner, die mit sechs Siegen in sechs Spielen Gruppenerster wurden, spielen zunächst auswärts. Das Finale findet am 28. Mai in St. Petersburg statt.