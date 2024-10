Donezk erster Königsklassen-Abend auf Schalke Ein Stück Normalität und Hoffnung für die Heimatlosen

Auch die sichtlich aufgeregte Vladyslava hat – wie viele andere Fans an diesem Abend – eine Ukraine-Flagge umgehängt und posiert mit ihrem Bruder Kyryl und ihrem Vater Maksym für ein Foto vor dem Stadion. „Wir sind das erste Mal in Gelsenkirchen und freuen uns extrem auf das Spiel gegen Atalanta“, sagt Maksym. Für den Familienvater und Fußballfans ist es ein besonderer Moment, dass er trotz des Kriegs in der Heimat mit seinen beiden Kindern ein Schachtar-Spiel in der Königsklasse besuchen kann – auch wenn die als Heimspiel deklarierte Partie nicht in der eigentlichen Heimat Donezk, sondern im knapp 2600 Kilometer entfernten Gelsenkirchen stattfinden muss. Es ist ein Stück Normalität, ein Stück Hoffnung, ein wichtiges Zeichen in diesen harten Kriegszeiten. Für Maksym, für Schachtar, für die ganze Ukraine.