Champions League : Robin Gosens mit Bergamo im Achtelfinale

Berlin Atalanta Bergamo mit Robin Gosens hat sich in Gruppe D der Champions League gegen Ajax Amsterdam durchgesetzt und damit das Achtelfinale erreicht. Jürgen Klopp spielte mit dem FC Liverpool zum Abschluss unentschieden.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat mit seinem Club Atalanta Bergamo den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Die Italiener setzten sich am Mittwoch im entscheidenden Spiel beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam mit 1:0 (0:0) durch und ziehen neben Gruppensieger FC Liverpool in die K.o-Runde ein. Das Tor erzielte Luis Muriel in der 85. Minute.