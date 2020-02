Champions-League-Achtelfinale : Bergamo wie im Rausch gegen Valencia

Mailand Atalanta Bergamo mit dem deutschen Mittelfeldspieler Robin Gosens hat in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt und steht bereits mit einem Bein im Viertelfinale. Im Achtelfinal-Hinspiel gewannen die Italiener gegen den FC Valencia 4:1 (2:0).

Der deutsche Fußballer Robin Gosens hat mit der italienischen Überraschungsmannschaft Atalanta Bergamo einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Der Champions-League-Debütant gewann am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel in Mailand gegen den FC Valencia mit 4:1 (2:0). Hans Hateboer (16. und 62.), Josip Iličić (42.) und Remo Freuler (57.) trafen für die Gastgeber, die aufgrund von Renovierungsarbeiten im eigenen Stadion wie schon in der Gruppenphase in die benachbarte Mailänder Arena San Siro ausgewichen waren. Denis Tscheryschew (66.) gelang das einzige Tor für Valencia.