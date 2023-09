Champions League kompakt Arsenal siegt deutlich – Schmidt verliert mit Benfica

Hoch her ging es von Beginn an in Lissabon. Coach Schmidt notierte gleich zwei Elfmeter zu Beginn gegen seine Vorjahres-Viertelfinalisten. Den ersten verschoss Karim Konate (3.), den zweiten verwandelte Roko Simic (15.) für die nun in Überzahl agierenden Gäste aus Salzburg - Benfica-Defensivmann Silva hatte auf der Linie mit der Hand geklärt. Im zweiten Durchgang erhöhte Oscar Gloukh (51.) für RB.