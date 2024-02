Champions-League-Achtelfinale Applaus für Brehme bei Inter Mailands Sieg gegen Atletico

Vorjahresfinalist Inter Mailand hat dank Marko Arnautovic einen ersten Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Die zu Ehren des gestorbenen Andreas Brehme mit Trauerflor spielenden Italiener besiegten Atlético Madrid am Dienstagabend mit 1:0 (0:0). Der eingewechselte Arnautovic erzielte in der 79. Minute den Treffer zum verdienten Sieg.