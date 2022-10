Tor aberkannt, Rot gesehen : Tottenham-Trainer Conte schimpft auf den VAR

London Tottenhams Harry Kane trifft in der Nachspielzeit gegen Sporting vermeintlich zum 2:1. Nach minutenlanger Überprüfung durch den Videoassistenten wird das Tor aberkannt. Trainer Antonio Conte wütet nach der Entscheidung.

„Ich möchte sehen, ob er in einem anderen Stadion einer großen Mannschaft bereit ist, diese Art von Tor zurückzunehmen. Ich würde das gerne wissen“, ätzte Conte in Richtung des niederländischen Schiedsrichters und schimpfte: „Ich mag diese Art von Situation nicht. Ich sehe keine positiven Dinge.“

Hätte der Treffer von Kane gezählt, wäre Tottenham in der hochspannenden Gruppe von Eintracht Frankfurt bereits im Achtelfinale der Königsklasse. So muss der Premier-League-Club am Dienstag bei Olympique Marseille zumindest noch einen Punkt holen. „Ich weiß nicht, warum wir jetzt noch etwas holen müssen“, sagte Conte. „Wir haben eigentlich verdient gewonnen. Aber wir wissen, was passiert ist.“