"AD" (Niederlande): "Ajax erobert auch die Hauptstadt des Fußballkapitalismus. Das Finale der Champions League liegt in Reichweite. Selbstverständlich waren die Geschichten über dieses Ajax auch nach England rübergeweht, natürlich wurde dort auch voller Bewunderung über die "Wunderjungs" gesprochen. Am Dienstag setzte Ajax fröhlich fort, was es in München, Turin und Madrid getan hatte: die Fußballwelt durchschütteln."