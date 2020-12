Champions-League-Achtelfinale : FC Bayern gegen Lazio Rom, BVB trifft auf Sevilla

Nyon Der FC Bayern hat für das Achtelfinale der Champions League in Lazio Rom eine lösbare Aufgabe erwischt. Borussia Dortmund muss nach Spanien. Englische Gegner zogen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach.

Titelverteidiger FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf Lazio Rom. Borussia Dortmund muss mit dem neuen Cheftrainer Edin Terzic gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla antreten, wie die Auslosung am Montag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in Nyon ergab. RB Leipzig bekommt es in der ersten K.o.-Runde mit dem englischen Meister FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp zu tun. Auch Borussia Mönchengladbach erwischte in Manchester City einen Gegner aus der Premier League.