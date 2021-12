Champions-League-Auslosung : FC Bayern im Achtelfinale gegen Atletico - Ronaldo trifft auf Messi

Die Champions-League-Trophäe. Foto: dpa/Manu Fernandez

Nyon Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atletico Madrid. Außerdem kommt es zum Showdown zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Das ergab die Auslosung am Montag. Alle Partien der Königsklasse im Überblick.

Hasan Salihamidzic huschte ein süffisantes Lächeln über das Gesicht, als er den Zettel mit dem Gegner des FC Bayern im Achtelfinale der Champions League sah. In einem hochkarätigen Duell treffen die Münchner auf dem Weg zum Endspiel der Königsklasse am 28. Mai 2022 in St. Petersburg auf den spanischen Meister Atletico Madrid, eine nickelige Mannschaft, die Thomas Müller bei einem Gruppen-Spiel in der vergangenen Saison noch als "die größten Rabauken des Fußballs" bezeichnet hatte.

"Wir haben vor jedem Respekt, aber Angst haben wir keine", betonte Salihamidzic. Gegen die Mannschaft des emotionalen argentinischen Trainers Diego Simeone sei aber unabhängig davon eine "Top-Leistung" gefragt.

Atletico und ihr Trainer besäßen vor allem "viel Mentalität, da ist alles möglich. Das wird packend und spannend", sagte der Sportvorstand der Münchner. "Gutes Los, interessanter Gegner, ich freu mich drauf", ergänzte Trainer Julian Nagelsmann höchst unaufgeregt.

Das Duell ist eine erneute Neuauflage der beiden Endspiele im Europapokal der Landesmeister 1974, als die Münchner erstmals den Henkelpott gewannen (1:1 n.V./4:0). Beide Klubs waren zuletzt im Vorjahr Gruppengegner in der Königsklasse, das Hinspiel gewannen die Bayern in der Allianz Arena mit 4:0, das Rückspiel endete 1:1.

Die Achtelfinalspiele werden am 15./16. und 22./23. Februar (Hinspiele) sowie am 8./9. und 15./16. März (Rückspiele) ausgetragen. Die Münchner, die mit sechs Siegen in sechs Spielen Gruppenerster wurden, spielen zunächst auswärts. Das Finale findet am 28. Mai in St. Petersburg statt.

Foto: AFP/RICHARD JUILLIART 19 Bilder Alle Achtelfinal-Partien der Königsklasse im Überblick

Salihamidzic bezeichnete Atletico als "eines der härtesten und attraktivsten Lose im Achtelfinale", doch die Augen der Welt dürften sich vor allem auf das Duell der beiden größten Weltstars richten: Cristiano Ronaldo und damit auch sein deutscher Teammanager Ralf Rangnick treffen mit Manchester United auf Lionel Messi und Paris St. Germain. Thomas Tuchel und Titelverteidiger FC Chelsea bekommen es mit dem OSC Lille zu tun, Jürgen Klopp und der FC Liverpool mit RB Salzburg.

Wer auch immer gegen wen: Alle Mannschaften werden sich auf ein Novum einstellen müssen. Mit Beginn der K.o.-Runde wird in der Champions League erstmals ohne die traditionsreiche Auswärtstorregel gespielt. Auswärts erzielte Treffer bringen dann bei einem Gleichstand nach 90 oder 120 Minuten keinen Vorteil mehr.

Der FC Bayern ist der letzte verbliebene Bundesligist in der Königsklasse. Borussia Dortmund und RB Leipzig sind als Gruppendritte in die Europa League abgestiegen, der VfL Wolfsburg ist nach Platz vier in der Gruppenphase gar nicht mehr international vertreten. So schlecht war die Bundesliga letztmals in der Saison 2017/18.

(old/dpa/sid)