Champions League Milan nach Sieg über Neapel auf dem Weg ins Halbfinale

Wollen die Süditaliener ihren Lauf in Europa über das Viertelfinale hinaus fortsetzen, müssen sie sich im Rückspiel am kommenden Dienstag steigern und ihre Chancen nutzen. Immerhin: Bislang hat Neapel alle vier Heimspiele in dieser Champions-League-Saison gewonnen, auch gegen den FC Liverpool (4:1) und Eintracht Frankfurt (3:0).