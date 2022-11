Champions League kompakt : AC Mailand löst letztes Achtelfinal-Ticket – Benfica überholt PSG

Düsseldorf Der AC Mailand hat das direkte Duell ums Achtelfinale der Champions League gegen Salzburg klar für sich entschieden. PSG wurde derweil nur Gruppenzweiter, weil Benfica deutlich in Haifa gewann.

Der deutsche Trainer Matthias Jaissle hat mit RB Salzburg den Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst. Am abschließenden Spieltag der Vorrunde verlor RB 0:4 (0:1) beim AC Mailand und spielt damit im nächsten Jahr in der Europa League weiter. Olivier Giroud (14. Minute/57.), Rade Krunić (46.) und Junior Messias (90.+1) trafen am Mittwochabend für Milan, das als Zweiter hinter dem FC Chelsea in die K.o.-Runde einzog.