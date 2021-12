Champions League : Kroos führt Real zum Gruppensieg Atletico sticht Porto und Milan aus

Angeführt von Toni Kroos hat Real Madrid als Gruppensieger die K.o.-Runde der Champions League erreicht. Der Ex-Nationalspieler erzielte beim 2:0 (1:0) gegen Inter Mailand die Führung. In Gruppe B stach Atletico Madrid am Dienstag derweil nach einem Krimi sowohl den FC Porto als auch den AC Mailand aus.

Kroos brachte Real mit einem Linksschuss aus 20 Metern ins lange Eck schnell nach vorne (17.) und hätte bei einem Pfostenschuss von Rodrygo (45.) fast auch das 2:0 vorbereitet. Erst Marco Asensio (79.) machte alles klar. Viel Arbeit bekam Schiedsrichter Felix Brych , der in seinem letzten internationalen Spiel Mailands Nicolo Barella die Rote Karte (64.) zeigte. Inter blieb somit nur Rang zwei und ist bei der Auslosung des Achtelfinals am Montag möglicher Gegner von Bayern München.

In der Gruppe B gewann Atletico den spannenden Dreikampf um Rang zwei hinter dem bereits qualifizierten FC Liverpool. Die Spanier zogen durch ein hart erkämpftes 3:1 (0:0) beim FC Porto zum vierten Mal in Folge in die K.o.-Phase ein. Die Portugiesen spielen trotz der Niederlage zumindest in der Europa League weiter.