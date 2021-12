Mit Interimscoach Beierlorzer : RB Leipzig nach Heimsieg gegen ManCity in der Europa League

Leipzig Das internationale Überwintern ist gesichert. Für die dringende Trainersuche bei RB Leipzig ist das ein wichtiges Argument. Gegen den englischen Meister Manchester City setzt Achim Beierlorzer auf Stabilität - und der Interimscoach wird belohnt.

RB Leipzig hat ein deutliches Lebenszeichen gesendet und nach drei Bundesliga-Pleiten in Serie zumindest das internationale Überwintern gesichert. Nach dem frühzeitig feststehenden Aus in der Champions League geht es für die Sachsen in nun in der Europa League weiter. Mit Trainer-Platzhalter Achim Beierlorzer gewann der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend das letzte Gruppenspiel in der Champions League gegen Gruppensieger Manchester City mit 2:1 (1:0). Vor leeren Rängen entschieden die Leipziger das Fernduell mit dem FC Brügge, der parallel bei Paris Saint-Germain verlor, für sich. Dominik Szoboszlai brachte RB in der 24. Minute in Führung, André Silva erhöhte mit seinem dritten Saisontreffer in der Königsklasse (71.) auf 2:0, mit einem Flugkopfball erzielte Riyad Mahrez den Endstand (76.).