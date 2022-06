Fünf deutsche Teams dabei : Das sind die Töpfe für die Champions-League-Auslosung

Foto: dpa, mt asu pro nic Infos Die Lostöpfe für die Champions League

Berlin Das Starterfeld der kommenden Champions League nimmt Formen an. Fünf deutsche Teams haben sich für die Königsklasse qualifiziert - das gab es noch nie. Die Lostöpfe im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen konnten sich über die Bundesliga für die Champions-League-Saison 2022/23 qualifizieren. Zudem hat sich Eintracht Frankfurt durch den Triumph in der Europa League einen Platz gesichert. Damit sind zum ersten Mal in der Geschichte fünf Bundesliga-Teams in der Königsklasse mit von der Partie.

Die Bayern sind in Topf 1 gemeinsam mit den fünf anderen Meistern der sechs stärksten Ligen in der Europäischen Fußball-Union sowie dem Titelverteidigern der Königsklasse (Real Madrid) gesetzt. Auch Eintracht Frankfurt ist dank dem Europa-League-Sieg in Topf 1.

DFB-Pokalsieger RB Leipzig ist in Topf zwei, während der BVB und Leverkusen in Topf drei platziert wurden. Die Lostöpfe zwei, drei und vier werden anhand des Klub-Koeffizienten aufgeteilt.

Insgesamt nehmen 32 Mannschaften am Wettbewerb teil, 26 davon stehen jetzt schon fest. Die letzten sechs Teilnehmer entscheiden sich noch in den offenen drei Qualifikationsrunden und den abschließenden Play-offs ab dem 21. Juni 2022 bis zum 24. August 2022. Russische Teams sind in der kommenden Spielzeit von dem Wettbewerb ausgeschlossen.

Sobald alle Teams für die nächste Champions-League-Saison feststehen, findet die Auslosung für die Gruppenphase statt. Termin ist der 25. August.

Topf 1

Real Madrid (Sieger CL)

Eintracht Frankfurt (Sieger EL)

FC Bayern München (Meister in Deutschland)

Manchester City (Meister in England)

Paris Saint-Germain (Meister in Frankreich)

FC Porto (Meister in Portugal)

AC Mailand (Meister in Italien)

Ajax Amsterdam (Meister in der Niederlande)

Topf 2

FC Liverpool

FC Chelsea

Juventus Turin

FC Barcelona

Atletico Madrid

FC Sevilla

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

Topf 3

Borussia Dortmund

FC Salzburg

Schachtjor Donezk

Inter Mailand

SSC Neapel

Sporting Lissabon

Bayer 04 Leverkusen

Noch ein Platz frei

Foto: AFP/LLUIS GENE Infos Alle Gewinner der Champions League

Topf 4

Olympique Marseille

FC Brügge

Celtic Glasgow

Noch fünf Plätze frei

Hier die Termine der Gruppenphase im Überblick:

Spieltag 1: 6./7. September 2022

Spieltag 2: 13./14. September 2022

Spieltag 3: 4./5. Oktober 2022

Spieltag 4: 11./12. Oktober 2022

Spieltag 5: 25./26. Oktober 2022

Spieltag 6: 1./2. November 2022

(dpa/old)