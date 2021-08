Vier deutsche Teams dabei : Das sind die Töpfe für die Champions-League-Auslosung

Berlin Vier deutsche Teams haben sich für die Champions League qualifiziert. Am Donnerstag wird nun in Istanbul die Gruppenphase der Königsklasse ausgelost. Die Töpfe für die Auslosung im Überblick.

An diesem Donnerstag wird in Istanbul die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Aus der Fußball-Bundesliga haben sich der FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg qualifiziert. Die Bayern sind in Topf 1 gemeinsam mit den fünf anderen Meistern der sechs stärksten Ligen in der Europäischen Fußball-Union sowie den Titelverteidigern der Königsklasse und der Europa League gesetzt.