Übertragung der Champions League : Hier können Sie die Viertelfinal-Spiele live sehen

Düsseldorf Vom 5. bis 13. April 2022 finden die Viertelfinals in der Champions League statt. Der letzte deutsche Vertreter, der FC Bayern, trifft auf den FC Villarreal. Wann welche Spiele stattfinden und wo sie übertragen werden.

Zu den noch im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften gehört auch der FC Bayern München . Der Rekordmeister setzte sich im Achtelfinale gegen RB Salzburg durch und bekommt es im Viertelfinale mit dem FC Villarreal zu tun. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann geht damit zunächst den großen Brocken aus dem Weg. „Es hätte vom Namen her sicherlich härtere Lose geben können“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kurz nach der Auslosung. Bayerns Thomas Müller warnte aber vor dem Tabellensiebten der spanischen Liga. „Es wird nicht einfach. Wir haben sie gegen Juve gesehen“, sagte Müller zum Los. Die Spanier hatten sich im Achtelfinale gegen Juventus dank eines überraschenden 3:0-Erfolgs im Rückspiel in Turin durchgesetzt (Hinspiel 1:1).

Auch in der Runde der letzten Acht darf Amazon Prime Video jeweils eines der Dienstagsspiele der Champions League exklusiv live zeigen - betroffen davon ist auch der FC Bayern. Alle anderen Spiele sind live beim Streamingdienst Dazn zu sehen.

Der FC Bayern wird zunächst in Spanien antreten, das Rückspiel findet in der Allianz Arena statt. Das Hinspiel am Mittwoch, 6. April, wird beim Streamingdienst Dazn zu sehen sein. Eine Woche später empfangen die Münchner die spanischen Gäste zum Rückspiel – dieses Mal überträgt allerdings Amazon Prime.