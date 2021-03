Spielplan, Übertragung, Gruppen : Das müssen Sie zur Champions-League-Saison 2020/21 wissen

Das Objekt der Begierde: der Champions-League-Pokal. Foto: AP/Daniel Cole

Düsseldorf Die Champions League ist am 20. Oktober in eine neue Spielzeit gestartet. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Spielplan, zu den Terminen, den Gruppen, und Sie erfahren, wo die Spiele der Königsklasse übertragen werden.

Die Gruppen für die neue Champions-League-Saison stehen fest. Nach einer nur kurzen Pause startete die Königsklasse am 20. Oktober in die neue Spielzeit. Erst Ende August hatte die von der Corona-Pandemie geprägte Saison 2019/20 ein Ende gefunden.

Wann beginnt die Champions-League-Saison 2020/21?

Die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2020/21 ist am 20. Oktober gestartet. Die neue Königsklassen-Saison wird wegen der Corona-Krise eng getaktet sein. Der letzte Spieltag in der Gruppe ist für Mitte Dezember geplant. Aus deutscher Sicht nehmen vier Teams teil: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach.

Champions League 2020/21: Das waren die Gruppen in der Vorrunde

Champions League 2020/21: Alle Termine im Spielplan

Gruppenphase

1. Spieltag: 20./21. Oktober 2020

2. Spieltag: 27./28. Oktober 2020

3. Spieltag: 3./4. November 2020

4. Spieltag: 24./25. November 2020

5. Spieltag: 1./2. Dezember 2020

6. Spieltag: 8./9. Dezember 2020

K.o.-Phase

Achtelfinale: 16./17. Februar 2021 und 23./24. Februar 2021 (Hinspiele), 9./10. März 2021 und 16./17. März 2021 (Rückspiele)

Viertelfinale: 6./7. April 2021 (Hinspiele) und 13./14. April 2021 (Rückspiele)

Halbfinale: 27./28. April 2021 (Hinspiele), 4./5. Mai 2021 (Rückspiele)

Finale: 29. Mai 2021

Der Überblick über die Paarungen der deutschen Teilnehmer

1. Spieltag

Dienstag, 20. Oktober:

Mittwoch, 21. Oktober:

2. Spieltag

Dienstag, 27. Oktober:

Mittwoch, 28. Oktober:

3. Spieltag

Dienstag, 3. November:

Mittwoch, 4. November:

4. Spieltag

Dienstag, 24. November:

Mittwoch, 25. November:

5. Spieltag

Dienstag, 1. Dezember:

Mittwoch, 2. Dezember:

Basaksehir - RB Leipzig 3:4

Borussia Dortmund - Lazio Rom 1:1

6. Spieltag

Dienstag, 8. Dezember:

Mittwoch, 9. Dezember:

Diese Klubs stehen im Achtelfinale der Champions League

Als Gruppensieger haben sich folgende Teams für das Achtelfinale qualifiziert: Bayern München, Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Paris St. Germain.

Als Gruppenzweiter in die Runde der letzten 16 schafften es Atletico Madrid, Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta Bergamo, FC Sevilla, Lazio Rom, FC Barcelona, RB Leipzig.

Spielplan für das Achtelfinale

Hinspiele

Dienstag, 16. Februar 2021:

Mittwoch, 17. Februar 2021:

FC Porto - Juventus Turin 2:1 (1:0)

FC Sevilla - Borussia Dortmund 2:3 (1:3)

Dienstag, 23. Februar:

Lazio Rom - Bayern München 1:4 (0:3)

Atletico Madrid - FC Chelsea 0:1 (0:0)

Mittwoch, 24. Februar:

Rückspiele

Dienstag, 9. März 2021:

Mittwoch, 10. März 2021:

FC Liverpool - RB Leipzig (21 Uhr)

Paris St. Germain - FC Barcelona (21 Uhr)

Dienstag, 16. März 2021:

Manchester City - Borussia Mönchengladbach (21 Uhr)

Real Madrid - Atalanta Bergamo (21 Uhr)

Mittwoch, 17. März 2021:

Bayern München - Lazio Rom (21 Uhr)

FC Chelsea - Atletico Madrid (21 Uhr)

Wo findet das Finale der Champions League statt?

Das Ziel aller Klubs heißt Istanbul. Im Atatürk-Olympiastadion soll am 29. Mai 2021 das Endspiel der Champions Lague 2020/21 stattfinden. Bereits in der vergangenen Saison war das Stadion, das ein Fassungsvermögen von 75.145 Plätzen hat, als Finalort eingeplant gewesen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie war die Champions League (ab Viertelfinale) nach Lissabon verlegt worden. In der portugiesischen Hauptstadt wurde der Titel im Rahmen eines Finalturniers ausgespielt. In der Saison 2020/21 soll alles wieder seinen gewohnten Gang nehmen - mit Heim- und Auswärtsspielen und einem Finale an einem neutralen Ort.

Wer ist Titelverteidiger?

Die Champions-League-Sieger der vergangenen fünf Jahre

2015/16: Real Madrid (1:1 n.V., 5:3 i.E. im Finale gegen Atletico Madrid)

2016/17: Real Madrid (4:1 gegen Juventus Turin)

2017/18: Real Madrid (3:1 gegen FC Liverpool)

2018/19: FC Liverpool (2:0 gegen Tottenham Hotspur)

2019/20: Bayern München (1:0 gegen Paris St. Germain)

Wo wird die Champions League übertragen?

Auch in der Saison 2020/21 teilen sich der Streamingdienstleister Dazn und Pay-TV-Sender Sky die Rechte an der Übertragung der Champions League. In der kommenden Saison übernimmt Dazn dann komplett.

In der Spielzeit 2020/21 zeigt Dazn 110 der 138 Partien live. Pay-TV-Sender Sky hat jedoch an allen Mittwochs- und an drei der Dienstagsspieltagen das Erstwahlrecht. Anpfiff der Spiele in der Vorrunde ist um 18.55 Uhr und 21 Uhr.(21 Uhr)

