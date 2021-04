Spielplan, Übertragung, Gruppen : Das müssen Sie zur Champions-League-Saison 2020/21 wissen

Düsseldorf Die Champions League ist am 20. Oktober in eine neue Spielzeit gestartet. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Spielplan, zu den Terminen, den Gruppen, und Sie erfahren, wo die Spiele der Königsklasse übertragen werden.

Die Gruppen für die neue Champions-League-Saison stehen fest. Nach einer nur kurzen Pause startete die Königsklasse am 20. Oktober in die neue Spielzeit. Erst Ende August hatte die von der Corona-Pandemie geprägte Saison 2019/20 ein Ende gefunden.

Wann beginnt die Champions-League-Saison 2020/21?

Die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2020/21 ist am 20. Oktober gestartet. Die neue Königsklassen-Saison wird wegen der Corona-Krise eng getaktet sein. Der letzte Spieltag in der Gruppe ist für Mitte Dezember geplant. Aus deutscher Sicht nehmen vier Teams teil: Bayern München, Borussia Dortmund , RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach .

Champions League 2020/21: Das waren die Gruppen in der Vorrunde

Champions League 2020/21: Alle Termine im Spielplan

Gruppenphase

Der Überblick über die Paarungen der deutschen Teilnehmer

Diese Klubs stehen im Achtelfinale der Champions League

Spielplan für das Achtelfinale

Das Ziel aller Klubs heißt Istanbul. Im Atatürk-Olympiastadion soll am 29. Mai 2021 das Endspiel der Champions Lague 2020/21 stattfinden. Bereits in der vergangenen Saison war das Stadion, das ein Fassungsvermögen von 75.145 Plätzen hat, als Finalort eingeplant gewesen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie war die Champions League (ab Viertelfinale) nach Lissabon verlegt worden. In der portugiesischen Hauptstadt wurde der Titel im Rahmen eines Finalturniers ausgespielt. In der Saison 2020/21 soll alles wieder seinen gewohnten Gang nehmen - mit Heim- und Auswärtsspielen und einem Finale an einem neutralen Ort.