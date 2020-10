Wie ist der Modus?

Die 32 Mannschaften treten in acht Vierergruppen mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die ersten beiden Teams pro Gruppe stehen im neuen Jahr im Achtelfinale der K.o.-Runde, die Dritten treten in der Zwischenrunde der Europa League an. Das Finale steigt am 29. Mai 2021 im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion - mitten in einem der derzeitigen Corona-Hotspots Europas. Ein Finalturnier wie in Lissabon in der vergangenen Spielzeit soll es nicht geben.