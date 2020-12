Champions-League-Achtelfinale : Diese Gegner drohen Bayern, Dortmund, Leipzig und Borussia

Berlin Alle vier deutschen Champions-League-Starter haben das Achtelfinale erreicht, zwei davon als Gruppensieger. Doch sogar dem FC Bayern und Borussia Dortmund drohen schwierige Aufgaben. Borussia und RB Leipzig haben ihr Hammer-Los derweil schon sicher.

Vier Bundesliga-Mannschaften in der K.o.-Phase der Champions League - das gab es zuletzt in der Saison 2014/15. Titelverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund sind als Gruppensieger gesetzt und erwarten im Achtelfinale die angeblich leichteren Gegner als Vorjahres-Halbfinalist RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Doch auf alle Teams können bei der Auslosung am Montag, 14. Dezember (12 Uhr) in Nyon absolute Top-Mannschaften zukommen.