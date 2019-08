Champions League : Diese Gegner drohen Bayern, BVB, Bayer und Leipzig

Berlin Bayer 04 Leverkusen ist knapp nicht im zweiten Lostopf zur Gruppenphase der Champions League gelandet. Damit könnte die Werkself schon direkt auf Titelverteidiger Liverpool oder einen der Landesmeister treffen.

Noch vor den Playoffs zur Champions League herrscht bei den vier Bundesligisten in Sachen Setzliste für die Auslosung zur Gruppenphase am 29. August Klarheit. Der FC Bayern München war als deutscher Meister ohnehin schon fix in Topf eins gesetzt. Borussia Dortmund wird in Topf zwei geführt. Bayer Leverkusen folgt in der dritten Kategorie, während RB Leipzig mit dem vierten und letzten Topf vorlieb nehmen muss.