Champions League-Auslosung : Königsklassen-Kracher für Bundesliga-Clubs

Die Gruppen der Champions League-Vorrunde 2019/2020. Foto: AP/Daniel Cole

Monaco Die deutschen Teilnehmer haben in der Champions League spannende und teils hochkarätige Aufgaben zugelost bekommen. Dortmund und Leverkusen müssen besonders starke Gruppen bewältige.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wieder ein englischer Kontrahent für den FC Bayern, der FC Barcelona und Inter Mailand als Top-Gegner für Borussia Dortmund und richtige Kracher auch für Bayer Leverkusen. Die Bundesliga-Clubs haben für die Gruppenphase der Fußball-Königsklasse attraktive und schwere Lose erwischt.

Die Münchner bekommen es in der Gruppe B mit Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur, dem griechischen Meister Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad um den ehemaligen Nationalspieler Marko Marin zu tun. Die Bayern dürften in dieser Konstellation klarer Favorit auf den Einzug in die K.o.-Runde sein.

Borussia Dortmund erwischte es hingegen richtig hart. Der BVB muss sich in Gruppe F gleich mit Lionel Messis FC Barcelona sowie Inter Mailand und Slavia Prag messen. Bayer Leverkusen steht in der Gruppe D ebenfalls vor hohen Hürden. Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo und Sami Khedira, Atlético Madrid und Lok Moskau mit dem früheren Weltmeister Benedikt Höwedes sind die Kontrahenten für das Team von Trainer Peter Bosz.

RB Leipzig spielt in der wohl ausgeglichensten Gruppe G mit Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon und Olympique Lyon.

„Wir wollen mehr erreichen als letztes Jahr, das ist die Aufgabe“, sagte Bayern-Trainer Niko Kovac. Die Bundesliga-Clubs wollen alle Wiedergutmachung für die kollektiv miserable Königsklassen-Bilanz in der Vorsaison. Die Münchner waren gegen Liverpool wie Dortmund gegen Tottenham und Schalke gegen Manchester City bereits im Achtelfinale ausgeschieden. 1899 Hoffenheim hatte nicht einmal die Gruppenphase überstanden.

Die ersten Partien der neuen Champions-League-Saison finden am 17. und 18. September statt. Letzter Gruppenspieltag ist am 10. und 11. Dezember. Wie üblich ziehen die acht Gruppensieger und acht Gruppenzweiten ins Achtelfinale ein. Dieses wird noch vor Weihnachten am 16. Dezember ausgelost.

Die Gruppendritten spielen in der ersten K.o.-Runde der Europa League weiter. Für die Gruppenvierten ist die Europacup-Saison beendet. Der nächste Champions-League-Sieger wird am 30. Mai 2020 in Istanbul gekürt.

Die Champions League-Gruppen 2019/2020

Gruppe A

Paris

Real Madrid

Brügge

Galatasaray Istanbul

Gruppe B

Bayern

Tottenham

Olympiakos Piräus

Belgrad

Gruppe C

Manchester City

Schachtar Donezk

Zagreb

Atalanta Bergamo

Gruppe D

Juventus

Atletico Madrid

Leverkusen

Moskau

Gruppe E

Liverpool

Neapel

Salzburg

Genk

Gruppe F

Barcelona

Dortmund

Inter Mailand

Prag

Gruppe G

Zenti St. Petersburg

Benfica Lissabon

Lyon

Leipzig

Gruppe H

Chelsea

Amsterdam

Valencia

Lille

(sid/dpa/cbo)