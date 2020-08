Erfolge, Wechsel, das große Geld : Was die Bayern und Barcelona alles verbindet

Von München nach Barcelona: Arturo Vidal. Foto: AP/Matthias Schrader

Düsseldorf Für viele ist das Viertelfinal-Duell des FC Bayern mit dem FC Barcelona das vorweggenommen Endspiel in der Champions League. In jedem Fall ist es ein Klassiker zweier Giganten, die so einiges miteinander gemeinsam haben: Geschichte, Spieler, Triumphe und viel Geld.

Der FC Bayern trifft im Viertelfinale des Champions-League-Finalturnier auf den FC Barcelona. Für viele ist es das vorweggenommen Endspiel. Wir haben Zahlen, Daten und Fakten zum Klassiker des Europapokals zusammengetragen.

Internationale Titel

Die Trophäenschränke beider Klubs sind prall gefüllt. In beiden Vereinsmuseen finden sich jeweils fünf sogenannte „Henkelpötte“. Die Bayern gewannen drei Mal den Europapokal der Landesmeister und zwei Mal die Champions League, während Barcelona vierfach in der Champions League und ein Mal im Landesmeisterpokal erfolgreich war.

Nationale Titel

Auch bei den nationalen Titeln nehmen sich beide Vereine nicht viel. Die Bayern konnten insgesamt 50 bedeutende nationale Pokale gewinnen, 30 Meisterschaften und 20 Pokalsiege. Der FC Barcelona gewann die Primera Division 26 Mal, in der Copa del Rey war man sogar 30 Mal erfolgreich und hat damit unterm Strich 56 nationale Titel gewonnen.

Marktwert

Betrachtet man den aktuellen Marktwert der Kader bei transfermarkt.de, sieht man ebenfalls keine große Lücke. Die Katalanen haben einen Gesamtkadermarktwert von 983,2 Millionen Euro, während die Münchener Spieler mit insgesamt 928,55 Millionen Euro bewertet sind. Allerdings hat der deutsche Rekordmeister auch zwei Spieler weniger im Kader.

Wertvollster Spieler

Wertvollster Spieler bei Barca ist trotz seiner mittlerweile 33 Jahre Lionel Messi. Der Argentinier ist mit 112 Millionen Euro bemessen. Bei den Bayern ist Neuzugang Leroy Sané mit 80 Millionen Euro wertvollster Akteur, er ist jedoch im Champions-League-Turnier nicht spielberechtigt. Der höchstbewertete Spieler, der eingesetzt werden darf ist Joshua Kimmich, der bei 75 Millionen Euro steht.

Wechsel untereinander

Sechs Mal wechselte bisher ein Spieler vom einen FCB zum anderen. Den Anfang machte 1987 der Waliser Mark Hughes, der per Leihe nach München kam. Nach insgesamt 23 Spielen und sieben Toren ging es für ihn wieder zurück in die katalanische Hauptstadt.

Im Jahr 2001 wechselte Patrik Andersson nach Barcelona, nachdem er im Saisonfinale die Bayern zur Meisterschaft und Schalke 04 ins Tal der Tränen geschossen hatte. Umgerechnet acht Millionen Euro zahlten die Katalanen für den Schweden, der in drei Jahren nur 31 Spiele machte. 2006 holten die Bayern Mark van Bommel für sechs Millionen Euro aus Barcelona. In seinen viereinhalb Jahren beim Rekordmeister wurde er zum Leistungsträger und Kapitän, nach 187 Einsätzen ging es im Januar 2011 zum AC Mailand.

Pep Guardiola wollte zum Amtsantritt bei den Münchenern 2013 unbedingt Thiago in seiner Mannschaft haben. Der Klub erfüllte ihm diesen Wunsch und überwies 25 Millionen Euro nach Katalonien. Der bis dahin noch recht unbekannte Thiago entwickelte sich zum Leistungsträger und einem, wen nicht dem besten Mittelfeldspieler der Bundesliga. 232 Mal stand er für die Bayern auf dem Feld, jetzt gibt es Gerüchte um einen Wechsel.

Als nächstes trat Arturo Vidal den Weg von München nach Barcelona an. Der kämpferische Chilene wechselte 2018 für 18 Millionen Euro den Arbeitsplatz. Bisher kam er 95 Mal für Barca zum Einsatz, zum Stammspieler reicht es beim mittlerweile 33-Jährigen aber bisher nicht.

Jüngster Wechsel zwischen den beiden Teams war Philippe Coutinho. Der Brasilianer wurde zu Beginn der abgelaufenen Saison für 8,5 Millionen Euro ausgeliehen, nachdem er in Barcelona nicht die Leistungen aus Liverpooler Zeiten abrufen konnte. Doch auch in Deutschland konnte er nicht so recht überzeugen. Bei bisher 35 Einsätzen traf er neun Mal und legte acht weitere Tore auf. Die Bayern werden die Kaufoption in Höhe von über 120 Millionen Euro nicht ziehen, doch auch in Barcelona scheinen Coutinhos Tage gezählt.

Bilanz und bisherige Duelle

Die beiden Klubs trafen bisher fünf Mal in Hin- und Rückspiel aufeinander. Im Uefa-Cup-Halbfinale 1995/96 setzte sich der deutsche Rekordmeister mit einem 2:2 im Heimspiel und 2:1-Auswärtssieg in Katalonien durch und gewannen anschließend auch den Pokal.

In der Champions-League-Saison 1998/1999 spielten beide in der Gruppe D. Die Bayern gewannen beide Spiele, und während Barcelona nur Platz drei erreichte, wurden sie Gruppensieger und stießen bis ins Finale vor. Das Spiel gegen Manchester United, das auch schon in der Gruppenphase Gegner der Bayern war,wurde dramatisch in der Nachspielzeit verloren – ausgerechnet im Camp Nou in Barcelona.

Bis zum nächsten Aufeinandertreffen dauerte es mehr als zehn Jahre. In der Saison 2008/09 gab es das Duell im Viertelfinale der Champions League. Eine 0:4 Hinspielniederlage in Katalonien konnten die Bayern im Heimspiel nicht mehr drehen. Nach einem 1:1 feierte Barca den Halbfinaleinzug und am Saisonende den Titelgewinn.

Im Halbfinale 2012/2013 demontierten die Bayern die Katalanen. Einem 4:0 in München folgten ein 3:0-Auswärtssieg und der Finaleinzug. Im deutsch-deutschen Finale in Wembley gegen Borussia Dortmund gewannen die Münchener zum zweiten Mal die Champions League.

Nur zwei Jahre später traf man erneut im Halbfinale aufeinander. Der FC Barcelona revanchierte sich mit einem 3:0-Heimsieg. Eine 2:3-Niederlage in München reichte eine Woche später zum Einzug ins Finale in Berlin, das man gegen Juventus Turin für sich entscheiden konnte.

Von den zehn einzelnen Spielen gewannen die Bayern sechs, zwei Mal gab es ein Unentschieden und ebenfalls zwei Mal waren die Spanier siegreich. Auch in der Tordifferenz führt der deutsche Rekordmeister mit 18:14. Die besten Torjäger in den Duellen sind Lionel Messi und Thomas Müller mit jeweils vier Treffern.