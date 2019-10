2:2 gegen Brügge in der Champions League : Real verhindert kompletten Fehlstart nach 0:2 Rückstand

Köln Lange sah Real Madrid wie der klare Verlierer im Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge aus. Der Außenseiter führte in Madrid 2:0. Doch dann schlugen die Königlichen doch noch zu.

Real Madrid hat in der Champions League einen kapitalen Fehlstart in letzter Minute verhindert. Die Königlichen kamen gegen den belgischen Vizemeister FC Brügge allerdings nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus, erst ein später Treffer von Casemiro (85.) nach Vorlage von Nationalspieler Toni Kroos rettete die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane vor einer peinlichen Blamage im Santiago Bernabeu.

"Stolperkönig" Emmanuel Dennis (9., 39.) hatte die Belgier per Doppelpack mit 2:0 in Führung gebracht. Real-Kapitän Sergio Ramos (55.) erzielte per Kopf den Anschlusstreffer, das Tor wurde erst nach Videobeweis anerkannt. Vor dem Ausgleich sah Brügge-Kapitän Ruud Vormer innerhalb von sechs Minuten zweimal Gelb und flog vom Platz (84.). Zum Auftakt der Gruppe A war Real bei Paris St. Germain mit 0:3 untergegangen.

Im zweiten Spiel des Vorabends gewann Schachtjor Donezk dank eines Last-Minute-Treffers von Manor Solomon (90.+5) bei Atalanta Bergamo mit 2:1 (1:1). Der deutsche Mittelfeldspieler Robin Gosens wurde bei den Italienern, die in San Siro in Mailand ihre Heimspiele in der Königsklasse austragen, in der 57. Minute eingewechselt.