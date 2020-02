Achtelfinale der Champions League : Lyon bezwingt Juventus dank Hertha-Leihgabe

Lyon Olympique Lyon hat im Achtelfinale der Champions League für eine Überraschung gesorgt. Die Franzosen gewannen das Hinspiel gegen den hohe Favoriten Juventus Turin knapp. Das Tor des Tages schoss ein zukünftiger Herthaner.

Superstar Cristiano Ronaldo droht in der Champions League auch im zweiten Anlauf mit Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin das vorzeitige Aus. Die "alte Dame" unterlag ohne den nach einer Knie-OP noch fehlenden Ex-Nationalspieler Sami Khedira im Achtelfinal-Hinspiel beim französischen Vertreter Olympique Lyon 0:1 (0:1). Damit steht Juventus, das im Vorjahr in seiner ersten Königsklassen-Saison mit Ex-Weltfußballer Ronaldo im Viertelfinale ausschied, im Rückspiel am 17. März (Dienstag) unter erheblichem Druck.