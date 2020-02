Real vor dem Aus : Manchester City dreht Hinspiel in Madrid

Manchester City dreht Hinspiel in Madrid

Madrid Real Madrid steht in der Champions League vor dem Achtelfinal-Aus. Ohne den deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos verloren die Königlichen das Hinspiel gegen Manchester City.

Die Strafbank im Hinterkopf, das Viertelfinale vor Augen: Pep Guardiola und Europas böser Bube Manchester City haben in der Champions League ihre Ansprüche auf den Henkelpokal lautstark angemeldet. Der katalanische Star-Trainer siegte mit dem englischen Fußballmeister im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Rekordtitelträger Real Madrid mit 2:1 (0:0) und hat sich im Gigantenduell eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel am 17. März auf der Insel erspielt.

Gabriel Jesus (78.) und der frühere Wolfsburger Bundesligaprofi Kevin De Bruyne (83., Foulelfmeter) drehten im Estadio Santiago Bernabeu die Führung der Hausherren durch Isco (60.). Real-Kapitän Sergio Ramos sah in der 86. Minute die Rote Karte und fehlt im Rückspiel.

Aufgrund schwerer Verstöße gegen das Financial Fair Play der Europäischen Fußball-Union UEFA muss City in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 auf internationaler Ebene zusehen - zumindest nach aktuellem Stand. Der Klub kämpft vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen das Urteil an. Scheitert der Einspruch, könnte die teure Mannschaft, die unter Guru Guardiola bislang zweimal im Viertelfinale und einmal im Achtelfinale gescheitert war, im Sommer auseinanderbrechen.