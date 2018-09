Champions League 2018/2019: FC Barcelona schlägt PSV Eindhoven - Inter Mailand schlägt Tottenham Hotspur

Barcelona Der FC Barcelona ist standesgemäß in die Champions-League-Saison gestartet. Lionel Messi glänzte gegen Eindhoven als dreifacher Torschütze. Inter Mailand feierte einen spektakulären Last-Minute-Sieg gegen Tottenham Hotspur.

Angeführt von Superstar Lionel Messi ist der spanische Fußball-Meister FC Barcelona fulminant in die neue Champions-League-Saison gestartet. Die Katalanen besiegten am Dienstag den niederländischen Meister PSV Eindhoven souverän mit 4:0 (1:0). Im zweiten Spiel der Gruppe B drehte Rückkehrer Inter Mailand beim 2:1 (0:0) gegen Tottenham Hotspur das Spiel.

Den ersten Treffer in der neuen CL-Saison erzielte Messi mit einem perfekten Freistoß in den Winkel (32.). Mit zwei weiteren Toren (77., 87.) in der zweiten Spielhälfte vor 73.462 Zuschauern im Camp Nou schnürte der 31-jährige Argentinier seinen Dreierpack. Messi traf damit bereits 103-mal in der Königsklasse.