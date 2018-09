Champions League 2018/19: Hoffenheim hadert mit Unentschieden gegen Donezk

Charkiw Die TSG 1899 Hoffenheim hat gegen Donezk zwei Mal geführt. Für einen Sieg reichte es trotzdem nicht. Das ärgert Spieler und Trainer.

„Ganz zufrieden“ verließ Julian Nagelsmann die Stätte seiner Champions-League-Premiere. Die Spieler der TSG 1899 Hoffenheim haderten dennoch mit dem vergebenen Sieg in Charkiw. Trotz zweimaliger Führung reichte es für die Kraichgauer am Mittwochabend gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk nur zu einem 2:2 (2:1). „Wenn du so lange führst, willst du auch gewinnen“, sagte Jung-Nationalspieler Nico Schulz. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Dann musst du eben versuchen, noch ein Tor zu machen, damit du das Spiel so gut wie beendest.“