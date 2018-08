Champions League 2018/19: Alles zur Auslosung zur Gruppenphase im Live-Blog

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker : Welche Gegner bekommen die deutschen Vereine?

Die Trophäe der Champions League. Foto: dpa/Valentin Flauraud

Düsseldorf In Monaco wird am Donnerstag die Champions-League-Gruppenphase ausgelost. Los geht es um 18 Uhr. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Mit dabei sind die deutschen Teams FC Bayern München, FC Schalke 04, 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund.

Wichtig: Zwei Teams aus der gleichen Liga können nicht in eine Gruppe gelost werden.

Der erste Spieltag der Gruppenphase wird am 18. und 19. September ausgetragen.