Champions League : Pflichtsiege für Liverpool und Manchester City

Köln Während Jürgen Klopp mit Liverpool und Pep Guardiola mit Manchester in der Champions League nach zwei Spielen eine perfekte Bilanz aufweisen, durfte sich auch Atletico Madrid über die ersten drei Punkte in der Königsklasse freuen.

Liverpool siegte mit einiger Mühe gegen den dänischen Meister FC Midtjylland 2:0 (0:0) und führt die Gruppe D nach den Treffern von Diogo Jota (55.) und Mohamed Salah (90.+2/Foulelfmeter) mit sechs Punkten an. Ligakonkurrent City gewann auch dank eines Tores des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan 3:0 (1:0) bei Olympique Marseille und hat als Erster der Gruppe C ebenfalls beste Chancen aufs Weiterkommen. Neben Gündogan (76.) trafen Ferran Torres (18.) und Raheem Sterling (81.).

In der Bayern-Gruppe A siegte Atletico Madrid dank eines späten Treffers in einem abwechslungsreichen Spiel 3:2 (1:1) gegen Red Bull Salzburg und ist erster Verfolger des deutschen Rekordmeisters, der nach Siegen gegen Atletico und Lokomotive Moskau ohne Punktverlust an der Tabellenspitze steht. Marcos Llorente (29.) und Joao Felix (52., 85.) trafen für Atletico.